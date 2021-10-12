Nobel'in bu yılki kazananları belli oldu: İşte ödülle ilgili merak edilenler... 2021 Nobel Ödüllerini kazananların tamamı belli olurken, COVID-19 salgını nedeniyle ödüller bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.

Alfred Nobel'in 27 Kasım 1895'te yazdığı ve servetinin büyük kısmını fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarındaki başarıların ödüllendirilmesine ayırdığı vasiyetinin açıklanmasıyla temelleri atılan ve gelenekselleşen Nobel Ödülleri bu sene de her yıl olduğu gibi önce tıp ödülünün açıklanmasıyla başladı. 1 | 10

Nobel Komitesi 4 Ekim'de David Julius ve Ardem Patapoutian'ın 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olduğunu duyurdu. Amerikalı fizyolog Julius ile Amerikalı moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi. 2 | 10

Bir gün sonra 5 Ekim'de 2021 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi oldu. "Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" Japon meteorolog ve klimatolog Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Hasselmann'ın, "karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirildi. Ödülün diğer yarısının layık görüldüğü İtalyan teorik fizikçi Parisi'nin de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden" ötürü ödülü kazandığı belirtildi. 3 | 10