Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri uzatıldı mı? Nüfus müdürlükleri saat 17.00'den sonra açık mı, ne zaman kapanıyor?
Bugün ehliyet yenileme işlemlerinin son günü olması vesilesiyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. İşlemleri son güne bırakanlar mağduriyet yaşarken nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri gündem olmuş durumda... Herkesin dilinde aynı soru var: Nüfus müdürlükleri saat 17.00'den sonra açık olacak mı?
Milyonlarca sürücü İçişleri Bakanlığı'nın verdiği ehliyet yenileme süresine riayet ederek işlemlerini günler öncesinden gerçekleştirdi. Bu işlemleri henüz yaptırmayanlar ise bugün nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Şimdi yoğun bir mesai harcanırken işlemlerin uzaması bekleniyor. Bu sebeple de "Nüfus müdürlükleri saat 17.00'den sonra açık olacak mı" sorusu geliyor.
Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri:
Nüfus müdürlükleri hafta içi saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bugün çalışma saatlerinin uzatılması konusunda bir duyuru henüz gelmiş değil. Nüfus müdürlüğü hafta sonu ise çalışmıyor.
2017 yılında T.C Kimlik Kartları ile değiştirilmesi işlemlerinde yoğunluk nedeniyle mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Nüfus müdürlükleri hafta sonu da çalışmıştı. Bu yıl benzer bir uygulama olup olmayacağı henüz bilinmiyor.