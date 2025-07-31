Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri uzatıldı mı? Nüfus müdürlükleri saat 17.00'den sonra açık mı, ne zaman kapanıyor?

Milyonlarca sürücü İçişleri Bakanlığı'nın verdiği ehliyet yenileme süresine riayet ederek işlemlerini günler öncesinden gerçekleştirdi. Bu işlemleri henüz yaptırmayanlar ise bugün nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Şimdi yoğun bir mesai harcanırken işlemlerin uzaması bekleniyor. Bu sebeple de "Nüfus müdürlükleri saat 17.00'den sonra açık olacak mı" sorusu geliyor. 1 | 3

Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri: Nüfus müdürlükleri hafta içi saat 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bugün çalışma saatlerinin uzatılması konusunda bir duyuru henüz gelmiş değil. Nüfus müdürlüğü hafta sonu ise çalışmıyor. 2 | 3