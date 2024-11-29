Nüfusları 50 ilden daha fazla! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son nüfus verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belirlendi.

Bu ilçelerin nüfusu, Türkiye'deki 50 ilin nüfusunu geride bırakırken, Listede İstanbul 4 ilçe ile başı çekerken, Ankara ve Gaziantep’ten ikişer, Bursa ve Adana’dan birer ilçe yer aldı. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi ve nüfusları...