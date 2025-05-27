Nuri Aslan kimdir? İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a neden soruşturma başlatıldı?

Nuri Aslan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekilliği görevine 15 Nisan 2024’te seçilen Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine özel sektörde devam eden Aslan, bir şirkette genel müdürlük görevinde bulundu. Siyasi ve sivil toplum çalışmalarına da aktif olarak katılan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyeliği, 2009-2017 arasında ise Kızılay Küçükçekmece Şube Başkanvekilliği yaptı.

2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Aslan, aynı zamanda İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2021) ve Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkanvekilliği (2009-2020) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

Aslan, 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda da yer aldı. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 26 Mart 2024’te yapılan oylamada Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekaleten İBB Meclisi 1. Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Üçüncü turda yapılan oylamada 177 oy alan Nuri Aslan, 125 oyda kalan Zeynel Abidin Okul’un önünde seçimi kazandı. Evli ve üç çocuk babası olan Aslan, siyasi kariyerine CHP çatısı altında devam ediyor.