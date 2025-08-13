ÖABT sonuç sorgulama: 2025 ÖABT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün ilan ediliyor. Fakat kurum saat ile ilgili net bir ifade kullanmadı. Bu nedenle "2025 ÖABT sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" soruları yoğun şekilde geliyor.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Temmuz'da ter döken on binlerce adayın gündeminde bu soru var. ÖSYM bugün sonuçları erişime açacak fakat saat konusunda belirsizlik söz konusu... İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
2025 ÖABT sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ÖABT sonuç saatine ilişikin ÖSYM şu ana kadar bir duyuru geçmedi. Geçen yılı incelediğimizde sonuçların saat 10.00'da açıklandığı görülüyor. Bu senede gözler saat 10.00-11.00 aralığında olacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.