Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı

Polonya İtfaiyesi Basın Ofisinden Monika Nowakowska-Drynda nehirde yürütülen çalışmalara dair yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana sudan 100 ton ölü balık çıkarıldığını duyurdu.

Drynda, "Daha önce bir nehirde bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirmemiştik." dedi.