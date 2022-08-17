Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı
Polonya'da bulunan Oder Nehri'ne büyük miktarda kimyasal atık döküldüğünün bildirilmesinin ardından nehirden 100 ton ölü balık çıkarıldığı açıklandı.
Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'ndeki "ekolojik felaket" sürüyor.
Polonya İtfaiyesi Basın Ofisinden Monika Nowakowska-Drynda nehirde yürütülen çalışmalara dair yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana sudan 100 ton ölü balık çıkarıldığını duyurdu.
Drynda, "Daha önce bir nehirde bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirmemiştik." dedi.
Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için 500'den fazla itfaiyeci, tekneler, ve dronla çalışmalara devam ediliyor.