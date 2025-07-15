ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı 29 Haziran 2025'te gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçerken sonuç tarihini unutanlar veya henüz bilmeyenler "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte Özel Güvenlik Daire Başkanlığının adaylara geçtiği sonuç tarihi..
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi her yıl bazı dönemlerde ÖGG sınavına giriyor. En son sınav da 26 Haziran'da yapıldı. Şimdi adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Tarihler yaklaştıkça "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzuna göre ÖGG sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine
sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklardır.