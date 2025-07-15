ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi her yıl bazı dönemlerde ÖGG sınavına giriyor. En son sınav da 26 Haziran'da yapıldı. Şimdi adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Tarihler yaklaştıkça "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

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