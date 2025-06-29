ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soruları yayımlandı mı, soru ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?
ÖGG sınavı bugün gerçekleşti. İki saatlik oturumda ter döken adaylar testin bitişi işe birlikte soru ve cevap anahtarını araştırmaya başlarken bir yandan da sonuç tarihini sorgulamaya başladı. Bu nedenle "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ile "ÖGG soruları yayımlandı mı" soruları peş peşe geliyor.
ÖGG sınavı tamamlandı, gözler şimdi sonuç ve soru-cevap duyurusunda. Sınav salonundan çıkan adaylar, bir yandan sınavda karşılaştıkları soruların cevaplarını tartışırken bir yandan da "ÖGG soruları yayımlandı mı" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. İşte kılavuzda yer alan bilgiler...
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dönem ÖGG sınav sonuçları, EGM’nin planına göre 18 Temmuz 2025 Cuma günü duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla ÖGNET üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İtiraz dönemi ise 21–23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek
ÖGG soruları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzuna göre ÖGG soru ve cevap anahtarı 1 Temmuz'da yayımlanacak.