ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soruları yayımlandı mı, soru ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

ÖGG sınavı tamamlandı, gözler şimdi sonuç ve soru-cevap duyurusunda. Sınav salonundan çıkan adaylar, bir yandan sınavda karşılaştıkları soruların cevaplarını tartışırken bir yandan da "ÖGG soruları yayımlandı mı" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. İşte kılavuzda yer alan bilgiler...

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