ÖGG sonuçları açıklan mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonucu saat kaçta açıklanacak?
Özel Güvenlik adayları 29 Haziran'da sınava girdiler. Bugün adaylar için kritik gün çünkü sonuçlar takvime göre bugün açıklanacak. Saat konusunda resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. İşte muhtemel saat...
ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sabahın ilk ışıklarından bu yana sonuç ilanı bekleniyor. Binlerce adayın "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olmuş durumda... Saate ilişkin duyuru yapılmaması nedeniyle aramalar her geçen dakika hızlanıyor. İşte detaylar...
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları saat 17.00 sularında açıklanmıştı. Yine gözler aynı saatte olacak.
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Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.