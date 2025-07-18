ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sabahın ilk ışıklarından bu yana sonuç ilanı bekleniyor. Binlerce adayın "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olmuş durumda... Saate ilişkin duyuru yapılmaması nedeniyle aramalar her geçen dakika hızlanıyor. İşte detaylar... 1 | 3

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları saat 17.00 sularında açıklanmıştı. Yine gözler aynı saatte olacak. ÖGG DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 3