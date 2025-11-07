ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI
117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları bugün ilan ediliyor. Binlerce aday sabahın ilk ışıklarından bu yana sonuç araması yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü henüz bir duyuru geçmedi. Bu sebeple art arda gelen soru "ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor. İşte detaylar...
ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Özel güvenlik adaylarının gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında... Sonuçların açıklanacağı saati öğrenmeye çalışanların ısrarla yönelttiği soru "ÖGG sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak?
117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için bir saat belirtilmedi. Sonuçlar genellikle akşama doğru açıklanıyor. Bir önceki sınavın sonuçları saat 17.00'de ilan edilmişti.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine
sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklar.