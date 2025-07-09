ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG sınav sonuç tarihi için aramalar her geçen gün artıyor. Sınava katılanlar soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte az çok net hesabı yaparken sonuçlar ivedilikle bekleniyor. "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.

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