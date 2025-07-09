ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı geçen hafta sonu gerçekleşti. Sınavın soru ve cevapları da aynı gün yayımlandı. Sıra sonuçlara geldi. Adaylar, "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte kılavuzda yer alan bilgiler...
ÖGG sınav sonuç tarihi için aramalar her geçen gün artıyor. Sınava katılanlar soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte az çok net hesabı yaparken sonuçlar ivedilikle bekleniyor. "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzuna göre ÖGG sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine
sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracaklardır.