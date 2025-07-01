ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama

ÖGG soruları yayımlandı. Hafta sonu gerçekleşen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarı açıklandı. Şimdi binlerce kişi yaptığı neti hesaplamaya istiyor ve sonuçlar için fikir edinmeye çalışıyor.

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