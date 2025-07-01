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  4. ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama

ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama

ÖGG sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için aramalar sıklaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre kitapçık bugün yayınlanacaktı ve beklenen oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı soruları adayların erişimine açtı.

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ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama - Resim: 1

ÖGG soruları yayımlandı. Hafta sonu gerçekleşen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarı açıklandı. Şimdi binlerce kişi yaptığı neti hesaplamaya istiyor ve sonuçlar için fikir edinmeye çalışıyor.

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ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama - Resim: 2

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı yaptığı açıklamada "Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır" denildi.

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ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama - Resim: 3

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ
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