ÖGG soruları açıklandı! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı sorgulama
ÖGG sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için aramalar sıklaştı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre kitapçık bugün yayınlanacaktı ve beklenen oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı soruları adayların erişimine açtı.
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ÖGG soruları yayımlandı. Hafta sonu gerçekleşen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarı açıklandı. Şimdi binlerce kişi yaptığı neti hesaplamaya istiyor ve sonuçlar için fikir edinmeye çalışıyor.
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Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı yaptığı açıklamada "Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim Ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanmıştır" denildi.
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