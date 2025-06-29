ÖGG soruları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Bugün, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı yapılıyor. Sınav sonrası sonuçlar hakkında bilgi edinebilmek için soru ve cevap anahtarı araması yapılacak. Binlerce kişinin en çok yönelteceği soru "ÖGG soruları ne zaman açıklanacak" olacak.

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