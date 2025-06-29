ÖGG soruları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevap anahtarı hangi tarihte yayımlanacak?
ÖGG sınavı bugün gerçekleşiyor. Bilerce kişi sınavda ter dökerken sınav sonrası sorular ve cevaplar yoğun şekilde araştırılacak. Tarihleri bilmeyenler "ÖGG soruları ne zaman açıklanacak" diye soracak. İşte kılavuzda yer alan tarih...
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Bugün, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı yapılıyor. Sınav sonrası sonuçlar hakkında bilgi edinebilmek için soru ve cevap anahtarı araması yapılacak. Binlerce kişinin en çok yönelteceği soru "ÖGG soruları ne zaman açıklanacak" olacak.
ÖGG soruları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kılavuzuna göre ÖGG soru ve cevap anahtarı 1 Temmuz'da yayımlanacak.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek.