OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları neden açıklanmadı? OGM sonuçları ne zaman açıklanır?

OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları haftalardır başvuru yapan adayların gündeminde... Bir gelişme olup olmadığı hemen hemen her gün kontrol edilirken neden açıklamadığı araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde "OGM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artmış durumda... 1 | 3

OGM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26 Mayıs Pazartesi itibarıyla OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları açıklanmış değil. OGM'den bir duyuru da gelmedi. Mayıs ayının sonuna kadar sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. 2 | 3