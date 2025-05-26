OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları neden açıklanmadı? OGM sonuçları ne zaman açıklanır?
Orman Genel Müdürlüğü, 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı başvurularının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken sonuçlar hala ilan edilmiş değil. On binlerce kişi OGM'nin resmi sitesini sık sık kontrol ederken duyuru hala yapılmadı. Bu nedenle de "OGM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları haftalardır başvuru yapan adayların gündeminde... Bir gelişme olup olmadığı hemen hemen her gün kontrol edilirken neden açıklamadığı araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde "OGM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artmış durumda...
OGM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26 Mayıs Pazartesi itibarıyla OGM 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları açıklanmış değil. OGM'den bir duyuru da gelmedi. Mayıs ayının sonuna kadar sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü, başvuru süresi içinde gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemlerinin KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Yerleştirmede adayların tercih ettikleri il ve pozisyonlar dikkate alınacak. Puan eşitliği halinde ise sırasıyla diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş kriterleri belirleyici olacak.
Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve OGM’nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Yerleşen adayların teslim etmesi gereken belgeler ile teslim tarihleri yine OGM’nin internet sitesinden duyurulacak. Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar yerleştirme haklarını kaybedecek.