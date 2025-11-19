OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Kadro dağılımı nedir?

Orman Genel Müdürlüğü belirli dönemlerde sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yakın dönemde de 496 personel alımı gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın müjdeli haberi sonrası ilan yayımlandı. Şimdi başvuru yapmak isteyen binlerce kişi "OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak" diye soruyor.