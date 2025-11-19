OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Kadro dağılımı nedir?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alacak. OGM resmi sitesinde ilan yayımlandı. Vatandaşlar ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor ve bilgi almak adına "OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak" sorusunu yöneltiyor.
Orman Genel Müdürlüğü belirli dönemlerde sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yakın dönemde de 496 personel alımı gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın müjdeli haberi sonrası ilan yayımlandı. Şimdi başvuru yapmak isteyen binlerce kişi "OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak" diye soruyor.
OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Kasım'da başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapılacak.
Adaylar, öğrenim durumlarına göre yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Başvuruların geçerli sayılması için ilanda yer alan genel ve özel şartların karşılanması gerekiyor. KPSS, mezuniyet, adli sicil ve askerlik gibi bilgiler sistem tarafından e-Devlet üzerinden otomatik alınacağından, bu belgeler başvuru sırasında talep edilmeyecek. Bilgilerinde hata bulunan adayların, başvuru öncesinde gerekli güncellemeleri yapmaları isteniyor.
Mezuniyet bilgisi otomatik gelmeyen adaylar, bilgilerini sisteme manuel girebilecek ve diploma ya da mezuniyet belgesini PDF olarak yükleyebilecek. Başvurunun tamamlanmasından sonra “Başvuru Alındı” ibaresinin kontrol edilmesi zorunlu olacak. Bu ibarenin görünmediği başvurular geçersiz sayılacak.
Her aday “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmak zorunda olacak. Ayrıca başvuru öncesinde Kariyer Kapısı’nda yayımlanan Aday Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi uyarısı yapıldı. E-Devlet’teki iletişim bilgilerinin güncel tutulmaması nedeniyle yaşanacak aksaklıklardan kurumun sorumlu olmayacağı belirtildi.