Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Değerlendirme süreci devam ediyor ve sonuç heyecanı adayları sarmış durumda... OGM'nin net tarih vermemesi on binleri araştırmaya yöneltmiş durumda... "OGM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularının ardı arkası kesilmiyor.