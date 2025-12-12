OGM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
OGM personel alım ilanına on binler başvuru yaptı. 4 Aralık'ta işlemler sona erdi ve bu tarihten itibaren sonuç araması hızlandı. Haftanın son gününde duyuru gelip gelmediği merak ediliyor ve "OGM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Değerlendirme süreci devam ediyor ve sonuç heyecanı adayları sarmış durumda... OGM'nin net tarih vermemesi on binleri araştırmaya yöneltmiş durumda... "OGM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularının ardı arkası kesilmiyor.
OGM sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Orman Genel Müdürlüğü sonuçlar için bir tarih paylaşımı yapmadı. Beklentiler aralık ayının son haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...
Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.