OGM sonuçları açıklandı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları hala açıklanmış değil. On binlerce aday sürekli olarak sonuç tarihi duyurusunu beklerken her geçen gün heyecan katsayısı da artıyor. Bir bilgi almak adına sıkça yöneltilen soru ise "OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM’nin 3 bin 477 personel alımına ilişkin sonuçlar için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması 1 ay 17 gün sürmüştü. Benzer bir takvim izlenirse, bu yıl da sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor. OGM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 3