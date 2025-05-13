OGM sonuçları açıklandı mı? OGM personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
OGM 3 bin 477 personel alım sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Başvuruların üzerinden uzun zaman geçti ve artık sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Orman Genel Müdürlüğünün duyuruları sıkıca takip edilse de tarih konusunda bir gelişme olup olmadığını kontrol etmek isteyenler "OGM sonuçları açıklandı mı" diye soruyor.
OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları hala açıklanmış değil. On binlerce aday sürekli olarak sonuç tarihi duyurusunu beklerken her geçen gün heyecan katsayısı da artıyor. Bir bilgi almak adına sıkça yöneltilen soru ise "OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM’nin 3 bin 477 personel alımına ilişkin sonuçlar için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanması 1 ay 17 gün sürmüştü. Benzer bir takvim izlenirse, bu yıl da sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
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Orman Genel Müdürlüğü, başvuru süresi içinde gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemlerinin KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını bildirdi. Yerleştirmede adayların tercih ettikleri il ve pozisyonlar dikkate alınacak. Puan eşitliği halinde ise sırasıyla diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş kriterleri belirleyici olacak.
Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve OGM’nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak. Yerleşen adayların teslim etmesi gereken belgeler ile teslim tarihleri yine OGM’nin internet sitesinden duyurulacak. Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar yerleştirme haklarını kaybedecek.