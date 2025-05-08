OGM sonuçları için bu tarihe dikkat! OGM 3477 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM 3 bin 477 destek personeli alım sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi aramalarını yoğunlaştırdı. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken tek bir soruya cevap aranıyor: OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları için duyuru yapılmış değil. Geçen yıl sonuçlar için adaylar 1 ay 17 gün beklemişti. Bu süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde bu yıl sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması beklenir.

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