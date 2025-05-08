OGM sonuçları için bu tarihe dikkat! OGM 3477 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
OGM 3.477 destek personeli için sonuç tarihi duyurusu bekleniyor. Adayların gözü kulağı Orman Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamada... Tarih konusunda bir bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
OGM 3 bin 477 destek personeli alım sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi aramalarını yoğunlaştırdı. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken tek bir soruya cevap aranıyor: OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları için duyuru yapılmış değil. Geçen yıl sonuçlar için adaylar 1 ay 17 gün beklemişti. Bu süreç aynı şekilde ilerlediği takdirde bu yıl sonuçların 24-25 Mayıs tarihlerinde açıklanması beklenir.
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