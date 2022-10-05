Öğrenciler 'İklim Krizine Dur' dedi
Eskişehir’de bin öğrencinin katılımıyla "İklim Krizine Dur" oyunu oynandı. Avrupa Birliği İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon yaptığı açıklamada, "Bu oyun vasıtasıyla tüm dünyaya; çocuk, genç ve eğitimciler olarak kendi alanımızda bir mesaj göndermek istedik. Türkiye’nin en büyük iklim buluşmasını gerçekleştirdik." dedi.
Avrupa Birliği İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon öncülüğünde, Türkiye’nin ilk ve en büyük "İklim Krizine Dur" oyunu oynandı.
Eskişehir’de özel bir okulun bahçesinde gerçekleşen oyuna; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden oluşan binden fazla öğrenci katıldı.
Çalışma çerçevesinde tüm öğrenciler iklim ile ilgili kendi ailelerinin ayak izlerini çıkarttı.
Prof. Dr. Nezih Orhon moderatörlüğünde; elektrik, su kullanımı, beslenme alışkanlıkları, geri dönüşüm, barınma, bilinçli tüketim gibi konulardaki soruların cevaplarına göre öğrenciler ayak parmaklarını kırmızı, sarı ve yeşil renklerde boyadı.