Öğrenciler takipte... 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğrencilerin bir numaralı gündemi burs sonuçları... VGM'nin bursuna başvuranlar artık sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Kasım ayının ortalarındayız ve gün geçtikçe artan soru "2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri bu soruyu her gün yoğun şekilde yöneltiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları da her gün kontrol ediliyor. Öğrenciler bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte son durumda...
VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
18 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.
VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.