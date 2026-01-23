ÖĞRETMEN ATAMASI: İl içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu sona erdi ve bugün sonuç günü... Kılavuzda tarih belirtildi fakat saat konuusnda bir açıklama yapılmadı. Öğretmenler sık sık duyuru yapılıp yapılmadığını kontrol ederken bilgiye ulaşmak için "İl içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı" diye soruyor.
Öğretmenler 20-22 Ocak tarihleri arasında il içi atama başvurusunda bulundu. Dün başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sabahın ilk ışıklarından bu yana MEB'den sonuç duyurusu bekleniyor. Saat konusunda bilgi alınmak istenirken "İl içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı" sorusu peş peşe geliyor.
İl içi atama (tayin) sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama sonuçları 23 Ocak'ta açıklanacak fakat saat belli değil. Bir önceki dönem il içi tayin gece saatlerinde ilan edilmişti.
Bu dönem sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.