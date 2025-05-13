Öğretmenler her yıl, ailevi nedenler, ulaşım, çalışma koşulları sebebiyle il içi yer değiştirme başvurusunda bulunuyor. Bu yıl da başvurular 12 Mayıs'ta başladı. Son gün olarak ise 16 Mayıs belirlendi. Öğretmenler "Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır" diye sorarken il içi tayin ihtiyaç listesini ve başvuru linkine de ulaşmak istiyor.

Başvuru yapacak öğretmenlerin, kimlik, öğrenim durumu, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve sözleşme bilgileri gibi detayları önceden MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerde hata ya da eksiklik tespit eden öğretmenler, belge sunarak düzeltme talebinde bulunabilecek.

Tayin işlemleri, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak başvurudan sonra puanlarda oluşacak değişiklikler dikkate alınmayacak. Bu nedenle, puana etki edecek her türlü işlem, başvuru öncesinde tamamlanmak zorunda.

MEB, tüm yer değiştirme işlemlerinde esas alınacak hizmet puanlarının, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla hesaplanacağını duyurdu. Öğretmenler, il içi tayin başvurularında en fazla 40 okul tercihi yapabilecek.