Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular ve cevapları

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Söz konusu kanun teklifi, ilgili ihtisas komisyonunda ele alındıktan sonra TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkarmak için hazırlıkların tamamlandığını ilk olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle bir araya geldiği programda açıkladı. Ardından 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ek olarak yeni mali, sosyal ve özlük haklarının da sağlanacağı belirtiliyor. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili ayrıntılar 10 maddede derlendi.