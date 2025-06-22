Öğretmenlik yerine çıraklığı seçti! Bugün Giresun'da o mesleği yapan tek kişi

* Öğretmen okuluna girecektim. O sırada ustam bir marangoz arıyordu. Beni tavsiye ettiler. İki gün çalıştım, işimi beğendi. 'Gel çırak ol' dedi. Ben de ‘Öğretmen okuluna gideceğim' dedim. O ise, ‘Bu mesleği öğren, öğretmen maaşından ne olur? Ben cumhurbaşkanı maaşı kazanıyorum' deyince, babamın da desteğiyle semerciliğe başladım.

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