Öğretmenlik yerine çıraklığı seçti! Bugün Giresun'da o mesleği yapan tek kişi
Giresun'un son semercisi Azmi Kenan Dikmen. 74 yaşında. 12 yaşında öğretmen okulu yerine çıraklığını seçtiği semercilik mesleğinde 60 yılı devirdi. Yol ve ulaşımın gelişmesiyle mesleğin de sonunun gelindiğini ifade eden Dikmen, "Bizim meslek zamana yenik düştü" dedi. Azmi Kenan Dikmen, semerciliğe başlangıç hikâyesini ve mesleğinin inceliklerini anlattı.
Artık unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri… 74 yaşındaki Azmi Kenan Dikmen, öğretmenlik yerine çıraklığı seçerek başladığı meslek hayatında 60 yılı devirdi.
Giresun’da yaşayan Azmi Kenan, 12 yaşında Samsun Ladik Öğretmen Okulu sınavını kazandı. Fakat çıraklığı öğretmenliğe tercih etti.
Semerci çıraklığını tercih ettiği için pişmanlık duymadığını anlatan Dikmen, hikâyesini şöyle anlatıyor:
* Öğretmen okuluna girecektim. O sırada ustam bir marangoz arıyordu. Beni tavsiye ettiler. İki gün çalıştım, işimi beğendi. 'Gel çırak ol' dedi. Ben de ‘Öğretmen okuluna gideceğim' dedim. O ise, ‘Bu mesleği öğren, öğretmen maaşından ne olur? Ben cumhurbaşkanı maaşı kazanıyorum' deyince, babamın da desteğiyle semerciliğe başladım.