Okul açılış tarihi: 2025-2026 okullar ne zaman açılacak?
Ağustos ayının 3'te 1 geride kadı Eylül ayına yavaş yavaş ilerliyoruz. Eylül ayı öğrenciler ve veliler için okul açılışı anlamına geliyor. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor.
Milyonlarca öğrenci için ilk okul zili yakın zamanda çalacak. Aileler de yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlı... Okul açılış tarihleri farklılık gösterirken sıkça "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor.
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı haziran ayında yeni takvimi açıkladı. Buna göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma