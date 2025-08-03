OKUL AÇILIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman açılacak?
Ağustos ayındayız ve eylül ayına sayılı haftalar kaldı. Eylül ayı, okul açılış ayı demek. Öğrenciler ve veliler tam tarihi öğrenmek adına "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor. İşte tarihler...
Okul açılış tarihleri zaman zaman aranıyor. Eylül ayı yaklaşırken heyecan da artıyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarihleri daha önce paylaşmıştı. Peki, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma