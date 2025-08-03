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OKUL AÇILIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman açılacak?

Ağustos ayındayız ve eylül ayına sayılı haftalar kaldı. Eylül ayı, okul açılış ayı demek. Öğrenciler ve veliler tam tarihi öğrenmek adına "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor. İşte tarihler...

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OKUL AÇILIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman açılacak? - Resim: 1

Okul açılış tarihleri zaman zaman aranıyor. Eylül ayı yaklaşırken heyecan da artıyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarihleri daha önce paylaşmıştı. Peki, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor?

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OKUL AÇILIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman açılacak? - Resim: 2

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

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OKUL AÇILIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman açılacak? - Resim: 3

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Kaynak: HABER MERKEZİ
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