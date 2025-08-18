Okul açılış tarihleri: Okullar ne zaman açılacak? İşte takvim...
Eylül ayı yaklaşıyor okul açılış tarihleri ile ilgili aramalar hızlanıyor. Tarihler sınıflara göre farklılık gösterirken ayrıntıları öğrenmeye çalışkan öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu sık sık dile getiriyor.
Okulların açılmasına sayılı haftalar kaldı. Veliler okul alışverişlerine başladı. Yeni eğitim yılı için gün sayılırken net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanların gündeminde "Okullar ne zaman açılacak" sorusu var. İşte takvim...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma