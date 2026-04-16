Google Haberler

Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarında denetimler sıkılaştırılırken, okul önlerine polis görevlendirildi, şüpheli kişilere yönelik kontroller artırıldı.

Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. 81 ildeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan uygulama kapsamında, okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı.

1 5
Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı - Resim: 2

81 ilde eş zamanlı güvenlik önlemi

Bakanlık talimatıyla hızlı şekilde hayata geçirilen tedbirler doğrultusunda, polis ekipleri okul önleri ve yakın çevrelerde yoğun kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin, şüpheli görülen kişilere yönelik kimlik sorgulaması ve durum incelemesi yaptığı bildirildi.

Başkentte de uygulamalar genişletildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere birçok eğitim kurumu çevresinde görev alarak güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda okul çevresinde bulunan kişiler üzerinde GBT kontrolleri yapıldı.

2 5
Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı - Resim: 3

Okul önlerinde sabit polis uygulaması

İlgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki polis memurunun görevlendirildiği, ihtiyaç halinde ise ek ekiplerin devreye alınacağı belirtildi. Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

3 5
Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı - Resim: 4

Tedbirler risk analizine göre sürecek

Alınan tedbirlerin, ülke genelinde yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenecek yeni uygulamalarla kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.

4 5
Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı - Resim: 5

İstanbul’da da denetimler artırıldı

Öte yandan İstanbul’da da bazı okulların çevresinde denetimler artırıldı. Polis ekipleri, bölgede araçları durdurarak sürücüler ve çevredeki şüpheli şahıslar üzerinde kontrol gerçekleştirdi.

5 5