Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarında denetimler sıkılaştırılırken, okul önlerine polis görevlendirildi, şüpheli kişilere yönelik kontroller artırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. 81 ildeki tüm eğitim kurumlarını kapsayan uygulama kapsamında, okul çevrelerinde denetimler sıklaştırıldı.
81 ilde eş zamanlı güvenlik önlemi
Bakanlık talimatıyla hızlı şekilde hayata geçirilen tedbirler doğrultusunda, polis ekipleri okul önleri ve yakın çevrelerde yoğun kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin, şüpheli görülen kişilere yönelik kimlik sorgulaması ve durum incelemesi yaptığı bildirildi.
Başkentte de uygulamalar genişletildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere birçok eğitim kurumu çevresinde görev alarak güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda okul çevresinde bulunan kişiler üzerinde GBT kontrolleri yapıldı.
Okul önlerinde sabit polis uygulaması
İlgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki polis memurunun görevlendirildiği, ihtiyaç halinde ise ek ekiplerin devreye alınacağı belirtildi. Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.
Tedbirler risk analizine göre sürecek
Alınan tedbirlerin, ülke genelinde yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenecek yeni uygulamalarla kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.
İstanbul’da da denetimler artırıldı
Öte yandan İstanbul’da da bazı okulların çevresinde denetimler artırıldı. Polis ekipleri, bölgede araçları durdurarak sürücüler ve çevredeki şüpheli şahıslar üzerinde kontrol gerçekleştirdi.