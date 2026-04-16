Okul çevrelerinde alarm: 81 ilde güvenlik tedbirleri artırıldı

81 ilde eş zamanlı güvenlik önlemi

Bakanlık talimatıyla hızlı şekilde hayata geçirilen tedbirler doğrultusunda, polis ekipleri okul önleri ve yakın çevrelerde yoğun kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin, şüpheli görülen kişilere yönelik kimlik sorgulaması ve durum incelemesi yaptığı bildirildi.

Başkentte de uygulamalar genişletildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere birçok eğitim kurumu çevresinde görev alarak güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda okul çevresinde bulunan kişiler üzerinde GBT kontrolleri yapıldı.