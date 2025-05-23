Okullar erken mi kapanacak? Okul kapanış tarihi erkene mi alındı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullar 20 Haziran'da kapanıyor. Fakat Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak olması sebebiyle dedikodular bitmiyor. Her gün yöneltilen soruların başında "Okullar erken mi kapanacak" geliyor. İşte konuya dair son durum...
Okulların kapanmasına 1 aydan az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi karne heyecanı sarmış durumda... Son günlerin en çok tartışma yaratan konusu ise okulların erken kapanıp kapanmayacağı... Günler ilerledikçe "Okullar erken mi kapanacak" sorusu ağır basıyor.
Okullar erken mi kapanacak?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.
23 Mayıs 2025 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığından okulların erken kapanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de böyle bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma