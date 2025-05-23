Okullar erken mi kapanacak? Okul kapanış tarihi erkene mi alındı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okulların kapanmasına 1 aydan az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi karne heyecanı sarmış durumda... Son günlerin en çok tartışma yaratan konusu ise okulların erken kapanıp kapanmayacağı... Günler ilerledikçe "Okullar erken mi kapanacak" sorusu ağır basıyor.

Okullar erken mi kapanacak?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

23 Mayıs 2025 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığından okulların erken kapanacağı yönünde resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de böyle bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.