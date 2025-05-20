Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili erken mi başlayacak?
Resmi olarak okulların kapanmasına son 1 ay kaldı. Fakat bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'da sona ererken birtakım iddialar da ortaya atılıyor. Okulların erken kapanacağı iddiası gündemden düşmezken öğrenciler ve veliler de "Okullar ne zaman kapanacak" sorularını yineliyor.
Bir eğitim-öğretim yılının sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci karne alıp yaz tatilinin 8 Eylül'e kadar keyfini sürecekler. Okulların kapanmasına sayılı haftalar kala okulların tam olarak hangi tarihte kapanacağı gündem olmuş durumda... Son günlerde bazı spekülasyonlar dolaşırken öğrenciler ve veliler de net bir bilgi almak adına "Okullar ne zaman kapanacak" sorusunu yöneltiyor.
Okullar ne zaman kapanacak?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığından bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de okulların erken kapanacağı yönünde bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma