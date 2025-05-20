Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili erken mi başlayacak?

Bir eğitim-öğretim yılının sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci karne alıp yaz tatilinin 8 Eylül'e kadar keyfini sürecekler. Okulların kapanmasına sayılı haftalar kala okulların tam olarak hangi tarihte kapanacağı gündem olmuş durumda... Son günlerde bazı spekülasyonlar dolaşırken öğrenciler ve veliler de net bir bilgi almak adına "Okullar ne zaman kapanacak" sorusunu yöneltiyor.

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