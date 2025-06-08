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Okullar ne zaman açılacak? Bayram sonrası okul var mı, ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci için Kurban Bayramı tatili sona eriyor. 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilen bayram sonrası, derslikler yeniden dolacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar, 9 Haziran Pazartesi resmi tatilinin ardından, 10 Haziran Salı günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler, yaz tatili öncesi son 10 günlük okul sürecine başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak? Bayram sonrası okul var mı, ne zaman başlıyor? - Resim: 1

Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında verilen resmi tatilin ardından, okullarda tekrar hareketlilik başladı. 9 Haziran Pazartesi günü resmi tatil kapsamında okullar kapalı kalacak; öğrenciler 10 Haziran Salı günü itibarıyla ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak ve yaz tatiline adım atacak.

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Okullar ne zaman açılacak? Bayram sonrası okul var mı, ne zaman başlıyor? - Resim: 2

Okullar ne zaman açılacak?

2025 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında yer aldığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar o gün kapalı olacak.

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Okullar ne zaman açılacak? Bayram sonrası okul var mı, ne zaman başlıyor? - Resim: 3

Eğitim-öğretim faaliyetleri 10 Haziran Salı günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Öğrencileri yaz tatiline kadar sadece 10 günlük kısa bir okul süreci bekliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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