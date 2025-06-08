Okullar ne zaman açılacak? Bayram sonrası okul var mı, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında verilen resmi tatilin ardından, okullarda tekrar hareketlilik başladı. 9 Haziran Pazartesi günü resmi tatil kapsamında okullar kapalı kalacak; öğrenciler 10 Haziran Salı günü itibarıyla ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak ve yaz tatiline adım atacak. 1 | 3

Okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında yer aldığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar o gün kapalı olacak. 2 | 3