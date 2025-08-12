Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası ne zamana başlıyor?
Eylül ayına sayılı haftalar kaldı ve okul açılış tarihleri yavaş yavaş araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve aile hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak" sorusu yükseliyor. İşte takvim...
Eylül ayı sonbaharın gelişi ve aynı zamanda okul sezonu anlamına geliyor. Milyonlar yeni eğitim-öğretim yılını iple çekerken net tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte MEB'in açıkladığı yeni eğitim yılı takvimi...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma