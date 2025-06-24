Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitiyor?
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkarken zaman zaman okulların açılış tarihleri merak ediliyor. Hem öğrenciler hem de veliler "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor. İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılış takvimi...
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde tatile girdi. Öğrenciler karne alıp yaz tatiline çıktı. Okulların açıklamasına uzun bir süre var ve zaman zaman açılış tarihleri araştırılıyor. Sıklıkla "Okullar ne zaman açılacak" sorusu yöneltiliyor.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma