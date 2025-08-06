Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor?
Ağustos ayının içindeyiz ve eylül ayına sayılı haftalar kaldı. Ağustos ayı aileler ve öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılına hazırlık, eylül ayı ise okulların açılış tarihi anlamına geliyor. Milyonlar okul açılış tarihini merak ederken sık sık "Okullar ne zaman açılacak" sorusu geliyor.
Okul açılış tarihleri aratılmaya başlandı. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıklar başladı. Milyonlar ilk ders ziline hazırlanırken tam tarihi öğrenmek isteyenler "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor. İşte takvim...
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı haziran ayında yeni takvimi açıkladı. Buna göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma