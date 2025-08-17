  1. Dünya Gazetesi
  4. Okullar ne zaman açılıyor? MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

Yaz mevsimi sona ererken, uzun tatilin keyfini çıkaran öğrenciler için zil sesi yaklaşıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanı başlarken, aileler ve öğrenciler hazırlıklara başladı. Kırtasiye ve okul ihtiyaçları için alışverişler hız kazanırken, milyonlar kesin tarihi öğrenmek amacıyla "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt arıyor.

Yaz günleri yerini yavaş yavaş sonbahara bırakırken, öğrenci ve velilerde tatlı bir telaş başladı. Milyonlar ilk ders zili için heyecanlı... Okul açılış tarihleri farklılık gösterirken ayrıntıları öğrenmek isteyenler "Okullar ne zaman açılıyor" diye soruyor.

Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025

Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

