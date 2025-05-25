Okullar ne zaman kapanacak? Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili tarihi...
2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konuların başında okulların okul kapanış tarihi geliyor. Yaz tatili planları ve karne hazırlıkları şimdiden gündeme gelirken sıklıkla "Okullar ne zaman kapacak" sorusu yöneltiliyor.
Milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla okulların kapanış tarihini bekliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve eğitim camiası "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karne heyecanı da yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen aileler ve sınav temposundan çıkan öğrenciler konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...
Okullar ne zaman kapanacak?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığından bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de okulların erken kapanacağı yönünde bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma