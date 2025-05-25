Okullar ne zaman kapanacak? Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili tarihi...

Milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla okulların kapanış tarihini bekliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve eğitim camiası "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karne heyecanı da yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen aileler ve sınav temposundan çıkan öğrenciler konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de okulların erken kapanacağı yönünde bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.