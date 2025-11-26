Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Ara tatil kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatil ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Bakan Yusuf Tekin'in ara tatiller hakkındaki değerlendirmeleri, veliler ve öğrenciler arasında büyük bir merak uyandırırken konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Şimdi sıklıkla "Okullarda ara tatil kalkıyor mu" sorusu geliyor.