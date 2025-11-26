Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Ara tatil kalkacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ara tatil uygulaması hakkında önemi açıklamalarda bulundu. Öğretmenler ve velilerin taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Tekin'in bu açıklaması sonrası "Okullarda ara tatil kalkıyor mu" sorusu art arda gelmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatil ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Bakan Yusuf Tekin'in ara tatiller hakkındaki değerlendirmeleri, veliler ve öğrenciler arasında büyük bir merak uyandırırken konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Şimdi sıklıkla "Okullarda ara tatil kalkıyor mu" sorusu geliyor.
Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken ara tatillerle ilgili önemli bir açıklamalar yaptı.
Öğrencilerin tatil sonrası okula uyum sürecinde zorlandığını söyleyen Tekin, gelecek yıl ara tatil uygulamasının kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.
Velilerden bu konuda yoğun talep geldiğini söyleyen Bakan Tekin, özellikle çalışan ailelerin zorlandığını ifade etti. Öğretmenlerin de benzer şekilde tatil dönüşü öğrencilerin derse adapte olmakta güçlük yaşadığını aktardığını dile getirdi.
Tekin, iki yıldır bu konuyla ilgili analiz yaptıklarını, bu yılki verilerin de incelenmesinin ardından nihai bir karar verileceğini söyledi.