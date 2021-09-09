Okullarda hijyen ve maske uyarısı "Çocukların hem ruh sağlığı hem de iyi bir eğitimi için okulların açık kaması lazım." diyen Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Özkurt, "Öğrenciler sık sık ellerini yıkamalı, hastalık belirtisi gösteren çocuklar ailelerince okula gönderilmemeli. Okulda temasın sık olduğu yüzeyler, kapı kolları, elektrik düğmeleri, sıralar ve herkesin dokunduğu yerler sık sık dezenfekte edilmeli." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, salgın nedeniyle bir süre kapanan okulların yeniden açılıp yüz yüze eğitime geçildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi. 1 | 10

Eski normale dönerken artan COVID-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özkurt, "Şu anda bile yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 60'a yakın. Hala sıkıntı var. Okulların kapanmasını istemiyoruz. Çocukların hem ruh sağlığı hem de iyi bir eğitimi için okulların açık kaması lazım." dedi. 2 | 10

Özkurt, devlet tarafından tüm okullara salgınla mücadele kapsamında maddi destek yapıldığına işaret ederek, vakaların artmaması için okullarda özellikle maske ve el hijyenine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. 3 | 10