Bir eğitim-öğretim yılı daha sona erdi. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacaklar. Tatil öncesi yüz binlerin merak ettiği konulardan biri devamsızlık durumu... En çok yöneltilen soruların başında ise "Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı" geliyor. İşte konuya dair bilgiler... 1 | 3

Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı? Okulun son haftasında da devamsızlık yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre öğrencinin devamsızlık hakkı, eğitim-öğretim yılının tamamını kapsar. e-Okul'da öğretmenlerin nor ve devamsızlık bilgisi yazılana kadar bu durum sürer. 2 | 3