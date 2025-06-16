Okulun son haftası devamsızlık yazılıyor mu? e-Okul kapandı mı, devamsızlık giriliyor mu?
Öğrenciler bu hafta cuma günü karnelerini alacak ve uzun bir yaz tatiline çıkacaklar. Okulun son haftası olması vesilesiyle hem öğrenciler hem de veliler birtakım sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle okulun son haftasında devamsızlık girilip girilmediği merak ediliyor ve sıkça yöneltilen soru ise "Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı" şeklinde...
Bir eğitim-öğretim yılı daha sona erdi. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacaklar. Tatil öncesi yüz binlerin merak ettiği konulardan biri devamsızlık durumu... En çok yöneltilen soruların başında ise "Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı" geliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı?
Okulun son haftasında da devamsızlık yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliklerine göre öğrencinin devamsızlık hakkı, eğitim-öğretim yılının tamamını kapsar. e-Okul'da öğretmenlerin nor ve devamsızlık bilgisi yazılana kadar bu durum sürer.
e-Okul ne zaman kapanır?
e-Okul kapanış tarihi ile ilgili bir tarih yok. Son güne kadar not ve devamsızlık bilgisi girilebiliyor.