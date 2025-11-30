Ölüm bile pes etti: 47 yaşındaki Mehmet’in 7 kez ölümden döndüğü inanılmaz hayatı

Motorsikletle kaza yaptı bir kez daha kalbi durdu

Hayatı boyunca sürekli başına gelen talihsizlikler nedeniyle ölümden dönen Mehmet Övet, 2014 yılında işinden evine dönerken motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla giden lüks bir yolcu transfer minibüsü arkadan çarptı.

Akciğerlerinde hasar, vücudunun değişik yerlerinde kırıklar, beyninde ödem oluşan, bağırsağı ameliyatla alınan, yine hayati fonksiyonlarını yitiren talihsiz elektronikçiyi sağlık görevlileri bir kez daha yaşama geri çevirdi. Yatırıldığı yoğun bakım ünitesinde 78. gün sonra 7'nci kez hayata gözlerini açan Övet, bu kazanın ardından "yüzde 79 engelli" raporu alarak malulen emekli oldu.

Geçirdiği kazalar ve talihsizliklerin ardından hem işini hem sağlığını kaybedip dükkanını kapatarak sahilde mısır tezgahı çalıştıran Mehmet Övet, motosikleti ile Marmaris barlar sokağındaki azmağa uçtuğunu, en son da 70 kilometre hızla gelen bir motorun çarpmasıyla koluna 8 dikiş atıldığını söyledi.