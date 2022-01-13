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Omicron Avrupa'da hızla yayılıyor: Ölümlerde büyük artış yok

Avrupa genelinde COVID-19 vakaları 6 Ocak'tan bu yana bir önceki haftaya göre yüzde 21 arttı. Virüs kaynaklı ölenlerin sayısındaki artışın ise ülkelerin büyük bir kısmında yüksek olmadığı belirtildi.

COVID-19'un Omicron varyantı, Avrupa genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken, ölümlerde büyük artış gözlemlenmedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 11 Ocak'taki açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bunun bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış anlamına geldiğini aktarmıştı.

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Kluge, 6 ila 8 haftada Omicron varyantının Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına bulaşacağı uyarısında bulunmuştu.

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Dünyadan COVID-19 istatistiklerinin yer aldığı "worldometers.info" internet sitesindeki verilere göre, Avrupa ülkelerinde 6 Ocak'tan bugüne vaka sayısı, bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 21 arttı.

Aynı zaman diliminde COVID-19'dan ölenlerin sayısındaki artış ise Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında fazla olmadı.

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