Omicron Avrupa'da hızla yayılıyor: Ölümlerde büyük artış yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 11 Ocak'taki açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bunun bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış anlamına geldiğini aktarmıştı.

2 | 13