Omicron endişesi: Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı "daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda" yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak.

Örgütten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.