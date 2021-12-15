Omicron endişesi: Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyor
COVID-19'un Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde hızla yayılması, hükümetleri başta hatırlatma dozu uygulanması kararı olmak üzere, yeni önlemler almaya zorladı.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı "daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda" yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak.
Örgütten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, Omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasına ise tepki gösterdi.
Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.
DSÖ'den gelen bu uyarılara rağmen Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı aldı.