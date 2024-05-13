Onaylı randevu sistemi bugün başladı: Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok!
Sağlık Bakanlığı'nın muayenelere gelmeyen hasta sayısını azalmak için geçilen Onaylı Randevu sistemi bugün başladı. Artık randevu alanlar, bir gün önce akşam saat 20.00'ye kadar, randevusunu onaylamak zorunda. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin tüm merak edilenler...
Onaylı Randevu nasıl alınır?
Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.
'Onaylı Randevu'da onay saat kaça kadar verilmeli?
Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.
Onaylı Randevu saat kaçta iptal ediliyor?
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Doktor muayenesine gitmezse kaç gün randevu verilmeyecek?
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.