Orman yangınları son durum: Yangınlar söndürüldü mü? Yangında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar büyük bir üzüntü yaşattı. Binlerce kişi tahliye edilirken maalesef can kayıpları da yaşandı. Vatandaşlar yangınlar ile ilgili son durumu merak ederken "Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu" soruları hızlanmış durumda...

Kontrol altına alınan yangınlar arasında Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul/Silivri, Adana/Ceyhan ve Uşak/Eşme bölgeleri yer alıyor. İzmir/Çeşme yangınında ise enerji düşürüldü; ekipler gece boyunca sıçrama riskine karşı önlem aldı ve bu yangın da söndürüldü. İzmir/Ödemiş yangını ise kuvvetli rüzgar nedeniyle devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bir haftada çıkan 624 orman yangınından 621’inin kontrol altına alındığını açıkladı. Dün çıkan 9 büyük yangından 6’sı söndürülürken, diğerlerinde çalışmalar sürüyor.

Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadele sırasında bir orman personelinin şehit olduğunu, bir diğerinin ise entübe halde tedavi gördüğünü açıkladı. Ayrıca 81 yaşında bir vatandaşın da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangınların hem doğaya hem de insan hayatına büyük zarar verdiğini belirten Yumaklı, ekiplerin canla başla mücadele ettiğini vurguladı.