Orman yangınlarında son durum Ülke genelinde başlayan çok sayıda orman yangınının söndürüldüğü açıklanırken, Antalya ve Muğla'daki yangınlar devam ediyor. Bakan Pakdemirli son 5 günde 132 yangından 125'inin kontrol atına alındığını, 7 yangının devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." açıklaması yaptı. 1 | 20

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 | 20

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor. 3 | 20