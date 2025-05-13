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Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Orta Doğu turu Suudi Arabistan'la başladı. Trump'ı Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

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Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu turu bugün itibarıyla başladı.

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Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da - Resim: 2

Başkan Trump, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Orta Suudi Arabistan'a geldi.

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Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da - Resim: 3

Trump, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi.

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Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da - Resim: 4

Trump'ın Orta Doğu turu üç ülkeyi kapsayacak.

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