Orta Doğu çıkarması başladı: Trump, Suudi Arabistan’da
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Orta Doğu turu Suudi Arabistan'la başladı. Trump'ı Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu turu bugün itibarıyla başladı.
1 | 5
Başkan Trump, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Orta Suudi Arabistan'a geldi.
2 | 5
Trump, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi.
3 | 5
Trump'ın Orta Doğu turu üç ülkeyi kapsayacak.
4 | 5