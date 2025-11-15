Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin…
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı ağır kayıp, sokakta satılan yiyeceklere yönelik endişeleri artırdı. Üç kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası soruşturma sürerken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu hijyen ve sıcaklık kontrolü olmayan açık yiyeceklerin risk taşıdığı uyarısını yineledi. X hesabından paylaşım yapan uzman isim, sokakta yenilmemesi gereken 10 besini tek tek sıraladı.
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesini sarsan trajedi, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Anne Çiğdem Böcek ile 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, tükettikleri gıdaların ardından hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise hastanede tedavi altında. Ailenin ölümünün ardından 'zehirlenme şüphesi'yle başlatılan soruşturma sürerken, korkunç olay vatandaşlarda ciddi kaygı yarattı.
Gıda kaynaklı zehirlenmeler ve tıbbi konularda sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokakta tüketilen bazı yiyeceklerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.
Sokakta yenmemesi gereken 10 besin
Uzman isim sokakta yenmemesi gereken 10 yiyeceği şu şekilde sıraladı:
Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar: “Şerbet uzun süre dışarıda kaldığında bakteri ve maya hızla ürer.”
Açıkta satılan sütlü tatlılar: Süt ve sıcak hava gıda zehirlenmesinin en büyük nedenlerindendir.
Yıkanmamış yeşillik kullanılan sandviç ve salatalar: Parazit riski taşır.
Yeterince ısınmamış döner: Dumanı üzerinde değilse E.coli riski yüksektir.
Açık yağda kızartmalar: Yağın kaç defa kullanıldığı bilinmez; oksitlenmiş yağ ciddi risk taşır.
Açıkta bekleyen balık-ekmek: Sıcak havayla birleştiğinde histamin zehirlenmesi tehlikesi doğar.
Açık tezgâhta kesilmiş meyve: Bıçak, tahta ve suyun birleşimi bakteri kokteyli oluşturur.
Açık dökülen kokoreç ve ciğer: Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella ve kampilobakter riski.
Açıkta satılan midye: Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.
Açıkta kalan soslar: Isınmış mayonez, ketçap ve yoğurt bazlı soslar toksin üretir.