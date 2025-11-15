Google Haberler

Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin…

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı ağır kayıp, sokakta satılan yiyeceklere yönelik endişeleri artırdı. Üç kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası soruşturma sürerken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu hijyen ve sıcaklık kontrolü olmayan açık yiyeceklerin risk taşıdığı uyarısını yineledi. X hesabından paylaşım yapan uzman isim, sokakta yenilmemesi gereken 10 besini tek tek sıraladı.

Mutluhan Yıldız
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 1

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesini sarsan trajedi, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Anne Çiğdem Böcek ile 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, tükettikleri gıdaların ardından hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise hastanede tedavi altında. Ailenin ölümünün ardından 'zehirlenme şüphesi'yle başlatılan soruşturma sürerken, korkunç olay vatandaşlarda ciddi kaygı yarattı.

1 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 2

Gıda kaynaklı zehirlenmeler ve tıbbi konularda sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokakta tüketilen bazı yiyeceklerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

2 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 3

Sokakta yenmemesi gereken 10 besin

Uzman isim sokakta yenmemesi gereken 10 yiyeceği şu şekilde sıraladı:

Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar: “Şerbet uzun süre dışarıda kaldığında bakteri ve maya hızla ürer.”

3 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 4

Açıkta satılan sütlü tatlılar: Süt ve sıcak hava gıda zehirlenmesinin en büyük nedenlerindendir.

4 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 5

Yıkanmamış yeşillik kullanılan sandviç ve salatalar: Parazit riski taşır.

5 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 6

Yeterince ısınmamış döner: Dumanı üzerinde değilse E.coli riski yüksektir.

6 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 7

Açık yağda kızartmalar: Yağın kaç defa kullanıldığı bilinmez; oksitlenmiş yağ ciddi risk taşır.

7 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 8

Açıkta bekleyen balık-ekmek: Sıcak havayla birleştiğinde histamin zehirlenmesi tehlikesi doğar.

8 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 9

Açık tezgâhta kesilmiş meyve: Bıçak, tahta ve suyun birleşimi bakteri kokteyli oluşturur.

9 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 10

Açık dökülen kokoreç ve ciğer: Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella ve kampilobakter riski.

10 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 11

Açıkta satılan midye: Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.

11 12
Ortaköy'deki aile faciasının ardından uzman isim açıkladı: Sokakta yenilmemesi gereken 10 besin… - Resim: 12

Açıkta kalan soslar: Isınmış mayonez, ketçap ve yoğurt bazlı soslar toksin üretir.

12 12