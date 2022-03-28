Oscar töreninde Will Smith tokadı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" dalı ödülünü "CODA" kazandı.