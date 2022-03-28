Oscar töreninde Will Smith tokatı
94. Oscar töreninde "CODA" "En İyi Film" ödülüne layık görülürken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Will Smith, eşiyle ilgili yaptığı espriye sinirlenerek sunucu Chris Rock'a tokat attı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" dalı ödülünü "CODA" kazandı.
Törende, ABD'li aktris Jessica Chastain, 'The Eyes of Tammy Faye' filmi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi, 'Drive My Car' filmi ile En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı.
Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion, 'The Power of the Dog' filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.