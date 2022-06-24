Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, su baskınlarına yol açtı. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. 1 | 14

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. 2 | 14

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 3 | 14